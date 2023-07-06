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5 июля, 22:12

Самое массовое дело 18 участников нацбатальона "Айдар" рассмотрят 7 июля

Военный суд рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона "Айдар"

7 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит самое массовое уголовное дело в отношении 18 участников националистического батальона "Айдар"*. Как рассказал ТАСС один из адвокатов обвиняемых Павел Косован, впервые все фигуранты будут присутствовать на заседании лично.

Прежде суды рассматривали дела участников этого нацбатальона по отдельности, однако некоторые фигуранты в результате обмена покинули СИЗО до передачи дела с их участием в суд. В этой связи было принято решение рассмотреть дело в отношении 18 фигурантов на одном заседании, пояснил адвокат.

"Им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позднее в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ", — сказал Косован.

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*Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Оксана Попова
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