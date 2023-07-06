Регион

Уведомления отключены

5 июля, 22:58

Страшная авария с участием автобуса в Мексике унесла жизни 27 человек

АР: В Мексике минимум 27 человек погибли при падении автобуса с обрыва

<p>Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/InsiderNewsKe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@InsiderNewsKe</a></p>

Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Обложка © Twitter / @InsiderNewsKe

В мексиканском штате Оахака как минимум 27 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с 25-метрового обрыва. По данным Associated Press, среди жертв также оказался годовалый ребёнок.

Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Фото © Twitter / @InsiderNewsKe

Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Фото © Twitter / @InsiderNewsKe

Авария случилась в районе Магдалена Пеньяско. По предварительной версии, водитель автобуса компании Yosondúa не справился с управлением, после чего машина упала в ущелье с огромной высоты.

Изначально сообщалось о 25 жертвах, однако позднее двое скончались из-за серьёзных травм в больнице. Среди погибших оказался годовалый ребёнок. Ещё 20 человек получило различные ранения.

В Мексике нашли 45 мешков с частями человеческих тел

В Мексике нашли 45 мешков с частями человеческих тел

Ранее Лайф писал, что в Казахстане шесть человек, включая четырёх детей, погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora с автобусом Yutong на трассе Атырау – Актобе. Погибшие были многодетной семьёй.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Мексика
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров