Страшная авария с участием автобуса в Мексике унесла жизни 27 человек

В мексиканском штате Оахака как минимум 27 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с 25-метрового обрыва. По данным Associated Press, среди жертв также оказался годовалый ребёнок.

Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Фото © Twitter / @InsiderNewsKe

Авария случилась в районе Магдалена Пеньяско. По предварительной версии, водитель автобуса компании Yosondúa не справился с управлением, после чего машина упала в ущелье с огромной высоты.

Изначально сообщалось о 25 жертвах, однако позднее двое скончались из-за серьёзных травм в больнице. Среди погибших оказался годовалый ребёнок. Ещё 20 человек получило различные ранения.