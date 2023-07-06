Страшная авария с участием автобуса в Мексике унесла жизни 27 человек
АР: В Мексике минимум 27 человек погибли при падении автобуса с обрыва
Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Обложка © Twitter / @InsiderNewsKe
В мексиканском штате Оахака как минимум 27 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с 25-метрового обрыва. По данным Associated Press, среди жертв также оказался годовалый ребёнок.
Последствия страшной аварии в мексиканском штате Оахака, в которой погибли минимум 27 человек. Фото © Twitter / @InsiderNewsKe
Авария случилась в районе Магдалена Пеньяско. По предварительной версии, водитель автобуса компании Yosondúa не справился с управлением, после чего машина упала в ущелье с огромной высоты.
Изначально сообщалось о 25 жертвах, однако позднее двое скончались из-за серьёзных травм в больнице. Среди погибших оказался годовалый ребёнок. Ещё 20 человек получило различные ранения.
Ранее Лайф писал, что в Казахстане шесть человек, включая четырёх детей, погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora с автобусом Yutong на трассе Атырау – Актобе. Погибшие были многодетной семьёй.