В США предложили разрешить для военных употребление и хранение марихуаны
В Конгрессе США предложили отменить для военных тест на марихуану
Американских военных хотят освободить от обязательного тестирования на наличие марихуаны в организме и разрешить им её хранение и употребление. Соответствующие законодательные инициативы внесли в Конгресс США члены Палаты представителей Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес.
Гаетц предложил рассмотреть инициативу об отмене обязательного анализа на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения Армии США. О каких именно подразделениях идёт речь, не уточняется.
Его коллега, конгрессмен Гонсалес, внёс в Конгресс документ, согласно которому военным США предлагается разрешить "хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны". Когда будут рассмотрены инициативы, пока не известно.
Аналогичная инициатива ранее прозвучала и на Украине, только речь в данном случае идёт не только о военных. Так, украинский лидер Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны". Он также выдвинул единственное условие — препараты на основе "запрещёнки" должны производиться на территории Незалежной.
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