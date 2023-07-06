В США предложили разрешить для военных употребление и хранение марихуаны

Американских военных хотят освободить от обязательного тестирования на наличие марихуаны в организме и разрешить им её хранение и употребление. Соответствующие законодательные инициативы внесли в Конгресс США члены Палаты представителей Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес.

Гаетц предложил рассмотреть инициативу об отмене обязательного анализа на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения Армии США. О каких именно подразделениях идёт речь, не уточняется.

Его коллега, конгрессмен Гонсалес, внёс в Конгресс документ, согласно которому военным США предлагается разрешить "хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны". Когда будут рассмотрены инициативы, пока не известно.