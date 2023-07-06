Уровень финансовой грамотности петербуржцев впечатлил экономистов

По её словам, уровень финансовой грамотности жителей города выявляется методом проведения социологического исследования среди совершеннолетних граждан. Так, согласно опросу, 41,8 % жителей Петербурга, а это — большинство, показали средний уровень финансовой грамотности. Ещё 36,5 % продемонстрировали высокие знания в данной области, а 21,7 % — низкие.