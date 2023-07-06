Уровень финансовой грамотности петербуржцев впечатлил экономистов
Большинство петербуржцев обладают средним уровнем финансовой грамотности
Жители Санкт-Петербурга обладают средним уровнем финансовой грамотности. Об этом рассказала газете "Петербургский дневник" председатель Комитета финансов города Светлана Енилина, приведя данные соответствующего исследования.
По её словам, уровень финансовой грамотности жителей города выявляется методом проведения социологического исследования среди совершеннолетних граждан. Так, согласно опросу, 41,8 % жителей Петербурга, а это — большинство, показали средний уровень финансовой грамотности. Ещё 36,5 % продемонстрировали высокие знания в данной области, а 21,7 % — низкие.
"Сводный индекс финансовой грамотности среди всех опрошенных составил 14,1 балла из 21, что превышает общероссийский показатель (12,57 балла)", — заявила Енилина.
Ранее Лайф писал, что в школах Петербурга активно проводят уроки финансовой грамотности. Занятия проходят в формате игры, в ходе обучения используются современные технологии.
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