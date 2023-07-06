Маркетплейсам могут запретить взимать комиссию с покупателей за возврат товара

В России могут запретить маркетплейсам взимать комиссию с покупателей за возврат товара. Соответствующую инициативу намерены внести депутаты думской фракции "Справедливая России — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Документ есть в распоряжении газеты "Известия".

В документе указано, что если полученный товар не соответствует заявленным качествам, то клиент имеет полное право его вернуть, причём бесплатно. А вот траты из-за отказа депутаты предлагают возложить на продавцов.

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев убеждён, что данная инициатива устранит пробел в законодательстве. Он пояснил, что в обычном магазине за примерку никто денег не берёт, но при онлайн-торговле продавцы на этом зарабатывают. Аналогичное мнение высказал и зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

"В подавляющем большинстве люди не возвращают товар, который им подошёл, если у него было внятное описание, и он соответствует заявленным параметрам. При этом маркетплейс как площадка для торгов тоже не должен отвечать за некачественные продукты и обман покупателей", — пояснил депутат.