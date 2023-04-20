Требование Wildberries платить за возврат товара признано незаконным
Суд признал незаконным взимание денег за возврат брака на Wildberries
Подольский городской суд Московской области признал факт нарушения со стороны маркетплейса Wildberries, требующего деньги с покупателей за возврат бракованного товара. Соответствующий иск против компании подало управление Роспотребнадзора по региону в начале марта этого года. А 13 апреля он был удовлетворён.
Как рассказал РБК замруководителя подмосковного управления Роспотребнадзора Николай Дрозд, когда потребитель находит недостатки в купленном товаре, он вправе потребовать заменить продукцию, причём не только этой, но и другой марки, модели и артикула с перерасчётом цены. Также он может потребовать устранить недостатки. Либо же вообще отказаться от покупки, потребовать вернуть ему деньги, а также возместить убытки от продажи бракованного товара.
Таким образом, Wildberries нарушает закон, взимая средства за возврат товара. По факту компания просто удерживает деньги потребителей в счёт обратной доставки. В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что Wildberries было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А иск в свою очередь был подан, чтобы защитить права "неопределённого круга потребителей".
"При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретённым по договору купли-продажи с ООО "Вайлдберриз", — заявили изданию в Роспотребнадзоре.
В самой компании пожаловались, что их не уведомили надлежащим образом, поэтому их представители не смогли явиться на суд и представить свои аргументы. Поэтому компания собирается обжаловать принятое решение в вышестоящей инстанции.
В компании уточнили, что возврат бракованных товаров "был и остается бесплатным для покупателей". Полную стоимость вещи и её обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель.
Напомним также, что 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Затем штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.
ТАСС / Сорокин Донат