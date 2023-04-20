Требование Wildberries платить за возврат товара признано незаконным

Подольский городской суд Московской области признал факт нарушения со стороны маркетплейса Wildberries, требующего деньги с покупателей за возврат бракованного товара. Соответствующий иск против компании подало управление Роспотребнадзора по региону в начале марта этого года. А 13 апреля он был удовлетворён.

Как рассказал РБК замруководителя подмосковного управления Роспотребнадзора Николай Дрозд, когда потребитель находит недостатки в купленном товаре, он вправе потребовать заменить продукцию, причём не только этой, но и другой марки, модели и артикула с перерасчётом цены. Также он может потребовать устранить недостатки. Либо же вообще отказаться от покупки, потребовать вернуть ему деньги, а также возместить убытки от продажи бракованного товара.

Таким образом, Wildberries нарушает закон, взимая средства за возврат товара. По факту компания просто удерживает деньги потребителей в счёт обратной доставки. В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что Wildberries было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А иск в свою очередь был подан, чтобы защитить права "неопределённого круга потребителей".

"При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретённым по договору купли-продажи с ООО "Вайлдберриз", — заявили изданию в Роспотребнадзоре.

В самой компании пожаловались, что их не уведомили надлежащим образом, поэтому их представители не смогли явиться на суд и представить свои аргументы. Поэтому компания собирается обжаловать принятое решение в вышестоящей инстанции.