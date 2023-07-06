Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро-2023
Сборная Украины не смогла выйти в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании разгромила команду Украины в полуфинале молодёжного чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая проходила в Бухаресте, завершилась со счётом 5:1 в пользу испанцев.
В команде победителей голами отличились Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос, а также Серхио Гомес. У проигравших — Артём Бондаренко. Финальный матч состоится 8 июля в Батуми. В нём испанцы сыграют против сборной Англии.
Лайф рассказывал, что молодёжная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, победив команду Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.