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6 июля, 03:53

Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро-2023

Сборная Украины не смогла выйти в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании разгромила команду Украины в полуфинале молодёжного чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая проходила в Бухаресте, завершилась со счётом 5:1 в пользу испанцев.

В команде победителей голами отличились Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос, а также Серхио Гомес. У проигравших — Артём Бондаренко. Финальный матч состоится 8 июля в Батуми. В нём испанцы сыграют против сборной Англии.

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Лайф рассказывал, что молодёжная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, победив команду Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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uefa.com

Оксана Попова
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