Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся в его новой соцсети
Цукерберг: За несколько часов в Threads зарегистрировалось свыше 5 млн человек
В новом приложении Threads спустя всего несколько часов после запуска зарегистрировалось свыше пяти млн человек. Об этом написал Марк Цукерберг на странице в сервисе.
"Преодолели отметку в пять млн учётных записей за первые четыре часа", — сообщил Цукерберг.
Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.
*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Andrew Harnik