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6 июля, 05:09
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Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся в его новой соцсети

Цукерберг: За несколько часов в Threads зарегистрировалось свыше 5 млн человек

В новом приложении Threads спустя всего несколько часов после запуска зарегистрировалось свыше пяти млн человек. Об этом написал Марк Цукерберг на странице в сервисе.

"Преодолели отметку в пять млн учётных записей за первые четыре часа", — сообщил Цукерберг.

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Andrew Harnik

Анатолий Симоненко
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