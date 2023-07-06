"Не повод для празднования": Климатолог забила тревогу из-за нового температурного рекорда

Климатолог Фридерике Отто из Великобритании дала неутешительный прогноз в связи с новым рекордом среднемировой температуры. Специалист в беседе со Sky News назвала его "смертным приговором" для человечества.

Средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Она стала больше предыдущего рекорда, который был установлен в августе 2016 года. Таковы данные американского Национального центра экологического прогнозирования.

Отто подчеркнула, что это не повод для празднования, а, скорее, тревожный сигнал о последствиях для людей и экосистем. Кроме того, в ООН заявили о том, что в этом году растут глобальные температуры из-за изменения климата и связанных с фазами океанского течения природных явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.