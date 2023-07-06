Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса
SHOT: Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса
Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса в День независимости Штатов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк увидел, что GMC Acadia сильно пострадал от рук неизвестного. Прямо в День независимости США он расцарапал гвоздём заднюю правую дверь и пробил колёса машины. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.
Ранее Лайф писал, что 4 июля монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов. Это было сделано, чтобы поздравить США с Днём независимости.
ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru