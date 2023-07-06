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6 июля, 05:32

Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса

SHOT: Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса

Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса в День независимости Штатов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк увидел, что GMC Acadia сильно пострадал от рук неизвестного. Прямо в День независимости США он расцарапал гвоздём заднюю правую дверь и пробил колёса машины. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.

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Ранее Лайф писал, что 4 июля монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов. Это было сделано, чтобы поздравить США с Днём независимости.

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ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Иван Косицын
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