Машину Посольства США в Москве расцарапали гвоздём и пробили на ней колёса в День независимости Штатов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк увидел, что GMC Acadia сильно пострадал от рук неизвестного. Прямо в День независимости США он расцарапал гвоздём заднюю правую дверь и пробил колёса машины. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.