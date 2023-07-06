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Опубликовано 6 июля 2023, 10:50

74-летнего президента Португалии де Соузу выписали из больницы после потери сознания

74-летнего президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу выписали из больницы после того, как он упал в обморок во время публичного мероприятия в университете в Кошта-де-Капарике. По данным агентства EFE, политик чувствует себя хорошо, а оснований для более длительной госпитализации медики у него не нашли.

Как пояснил журналистам сам де Соуза, в медицинском учреждении ему пришлось дважды сдать анализы и пройти полное обследование. Обморок главы государства объяснили резким перепадом давления.

"Сейчас я чувствую себя хорошо", — отметил президент.

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Напомним, что 5 июля Ребелу де Соузе стало плохо после посещения факультета науки и технологии в Университете Нова Лисбоа. После обморока политика на руках унесли в здание, после чего оперативно доставили в медучреждение.

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Zuma\TASS

Марина Калегина
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