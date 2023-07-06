74-летнего президента Португалии де Соузу выписали из больницы после потери сознания

74-летнего президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу выписали из больницы после того, как он упал в обморок во время публичного мероприятия в университете в Кошта-де-Капарике. По данным агентства EFE, политик чувствует себя хорошо, а оснований для более длительной госпитализации медики у него не нашли.