Президент Португалии упал в обморок во время рейда по вузам
Президент Португалии Марселу де Соуза упал в обморок во время визита в вуз
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время публичного мероприятия в университете в Кошта-де-Капарика. Главу государства "в качестве меры предосторожности" поместили в больницу, пишет агентство EFE со ссылкой на источники из офиса лидера страны.
Видео © Twitter / Sol da Caparica
По сведениям журналистов, Ребелу де Соузе стало плохо после посещения факультета науки и технологии в Университете Нова Лисбоа. После обморока политика на руках унесли в здание, после чего оперативно доставили в медучреждение.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в режиме видеосвязи поприсутствовал на заседании Тбилисского городского суда и шокировал, раздевшись перед камерой. Он находится под стражей в Грузии с осени 2021 года. Политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки.
ТАСС / ZUMA / Pool