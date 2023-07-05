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Опубликовано 5 июля 2023, 22:03

Президент Португалии упал в обморок во время рейда по вузам

Президент Португалии Марселу де Соуза упал в обморок во время визита в вуз

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время публичного мероприятия в университете в Кошта-де-Капарика. Главу государства "в качестве меры предосторожности" поместили в больницу, пишет агентство EFE со ссылкой на источники из офиса лидера страны.

Видео © Twitter / Sol da Caparica

По сведениям журналистов, Ребелу де Соузе стало плохо после посещения факультета науки и технологии в Университете Нова Лисбоа. После обморока политика на руках унесли в здание, после чего оперативно доставили в медучреждение.

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ТАСС / ZUMA / Pool

Андрей Бражников
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