Президент Португалии упал в обморок во время рейда по вузам

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время публичного мероприятия в университете в Кошта-де-Капарика. Главу государства "в качестве меры предосторожности" поместили в больницу, пишет агентство EFE со ссылкой на источники из офиса лидера страны.