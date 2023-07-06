Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство у себя в Twitter. Так, комментируя телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало, он назвал украинского лидера "парнем, который просто ходит по кругу и собирает деньги".

По словам Дрейвена, ради денег Запада Киев соглашается на все его условия, в том числе на отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков. В этом смысле он сравнил Незалежную с девушкой с низкой социальной ответственностью, употребив при этом более крепкое слово.