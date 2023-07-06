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6 июля, 08:06

Американский ветеран обругал Украину словом на "ш" из-за попрошайничества Зеленского

Ветеран из США Ноктис Дрейвен: Зеленский превратил Украину в проститутку Запада

Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство у себя в Twitter. Так, комментируя телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало, он назвал украинского лидера "парнем, который просто ходит по кругу и собирает деньги".

По словам Дрейвена, ради денег Запада Киев соглашается на все его условия, в том числе на отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков. В этом смысле он сравнил Незалежную с девушкой с низкой социальной ответственностью, употребив при этом более крепкое слово.

"Украина проститутка Запада", — выругался американский ветеран.

"Отойди от реактора!": Зеленского обругали из-за его обращения на фоне Ровенской АЭС

"Отойди от реактора!": Зеленского обругали из-за его обращения на фоне Ровенской АЭС

Ранее пользователи Twitter назвали лидера Украины Владимира Зеленского "маленьким диктатором" после его призыва принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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