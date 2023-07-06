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6 июля, 08:19
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Пушилин: Потери ВСУ на разных участках превосходят российские в 10–30 раз

Потери среди украинских военных на разных участках фронта превосходят российские в 10–30 раз. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Пушилин накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР. Врио главы республики пообщался с военными и выяснил, какая им нужна помощь.

Пушилин сообщил о состоянии раненных при ударе ВСУ сотрудников мэрии Волновахи

Пушилин сообщил о состоянии раненных при ударе ВСУ сотрудников мэрии Волновахи

Ранее Пушилин сообщил, что Клещеевка в Донецкой Народной Республике полностью находится под контролем российских военных. Он указал, что на этом направлении сохраняется достаточно напряжённая ситуация.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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