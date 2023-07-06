Глава Минтруда объяснил рекордную продолжительность рабочей недели у россиян
Котяков: Дефицит кадров привёл к росту продолжительности рабочей недели в РФ
К рекордному росту продолжительности рабочей недели в России мог привести дефицит кадров в ряде сфер. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Есть в определённых субъектах Российской Федерации дефицит кадров… Предприятия, имея достаточно большие объёмы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведёт к увеличению общесредней по количеству часов недели", — цитирует Котякова РИА "Новости".
По мнению министра, скорее всего, в первую очередь продолжительность рабочей недели выросла в инженерной сфере и обрабатывающей промышленности, где сегодня наблюдается значительный дефицит кадров.
Напомним, ранее аналитики выяснили, что в России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Так, в январе – марте этого года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки.
ТАСС / Гавриил Григоров