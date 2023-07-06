Глава Минтруда объяснил рекордную продолжительность рабочей недели у россиян

К рекордному росту продолжительности рабочей недели в России мог привести дефицит кадров в ряде сфер. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Есть в определённых субъектах Российской Федерации дефицит кадров… Предприятия, имея достаточно большие объёмы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведёт к увеличению общесредней по количеству часов недели", — цитирует Котякова РИА "Новости".

По мнению министра, скорее всего, в первую очередь продолжительность рабочей недели выросла в инженерной сфере и обрабатывающей промышленности, где сегодня наблюдается значительный дефицит кадров.