Власти Львова сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Ночью 6 июля во время объявления воздушной тревоги во Львове был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Во Львове раздалось несколько взрывов, уточнил мэр города Андрей Садовой.

Воздушная тревога объявлялась также в Киеве и ряде областей страны.