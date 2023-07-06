Власти Львова сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Ночью 6 июля во время объявления воздушной тревоги во Львове был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Во Львове раздалось несколько взрывов, уточнил мэр города Андрей Садовой.
Воздушная тревога объявлялась также в Киеве и ряде областей страны.
А накануне украинская ракета, выпущенная в сторону Бердянска Запорожской области, была сбита над морем. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.
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Getty Images / Emergency Service of Ukraine / Handout / Anadolu Agency