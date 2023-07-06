Израиль и Ливан в очередной раз обменялись ракетными ударами

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, с территории которого ранее были запущены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

"После сообщения о взрыве вблизи города Гаджар военнослужащие прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пуск был произведён с ливанской территории, ракета взорвалась рядом с границей на территории Израиля. В качестве ответной меры израильские военные в настоящий момент наносят удар по району в Ливане, откуда был произведён пуск", — говорится в заявлении израильских военных.

Подробности спецоперации на данный момент не раскрываются. Известно, что никакие специальные инструкции для гражданских лиц в израильском тылу пока не издавались.