В Ереване отменили концерт Zivert

В Армении перенесли концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт). Выступление должно было состояться в Ереване 9 июля на площадке Shene. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.

"Новая дата и новая площадка. Все ранее приобретённые билеты действительны", — написала артистка.

Большой сольный концерт перенесли на 16 марта 2024 года в спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна. С чем связана отмена июльского шоу, Zivert не объяснила.