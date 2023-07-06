В Ереване отменили концерт Zivert
Zivert сообщила о переносе концерта в Армении, запланированного на девятое июля
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В Армении перенесли концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт). Выступление должно было состояться в Ереване 9 июля на площадке Shene. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.
"Новая дата и новая площадка. Все ранее приобретённые билеты действительны", — написала артистка.
Большой сольный концерт перенесли на 16 марта 2024 года в спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна. С чем связана отмена июльского шоу, Zivert не объяснила.
А ранее Лайф рассказывал, что российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване. Артист извинился за произошедшее перед своими фанатами в соцсетях.