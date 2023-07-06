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6 июля, 10:05

Пушилин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" на территории ДНР нет

Бойцов ЧВК "Вагнер" на данный момент нет на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Они на территории Луганской Народной Республики базировались в какие-то моменты, периоды, когда шёл процесс освобождения Артёмовска. Да, были, а сейчас "музыкантов" (бойцы ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа) на территории республики нет", — сказал он в эфире передачи "Соловьёв Live".

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бойцы ЧВК "Вагнер" пребывают в своих постоянных лагерях. Он также добавил, что основателя вооружённого формирования Евгения Пригожина на данный момент нет на территории республики.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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