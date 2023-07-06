Песков: Договорённости Украины с другими странами не повлияют на исход СВО

На исход СВО не повлияют договорённости Украины с другими странами о получении военной поддержки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на планы президента Украины Владимира Зеленского запросить военную поддержку у коллег из Болгарии.

"Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", — сказал Песков журналистам.