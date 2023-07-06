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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 10:33
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Песков: Договорённости Украины с другими странами не повлияют на исход СВО

На исход СВО не повлияют договорённости Украины с другими странами о получении военной поддержки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на планы президента Украины Владимира Зеленского запросить военную поддержку у коллег из Болгарии.

"Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", — сказал Песков журналистам.

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Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Болгарию. Позже болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил о том, что возможный визит украинского лидера могут отменить из-за утечки сведений в СМИ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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