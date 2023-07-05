Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского из-за утечки

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев не исключил, что возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в страну могут отменить из-за утечки сведений в СМИ. Об этом он сообщил Болгарскому телеграфному агентству (БТА).

"Со вчерашнего вечера я не в курсе каких-либо дискуссий по этому вопросу. У меня была возможность в СМИ выразить сожаление по поводу утечки такой информации. Такого не должно произойти", — сказал глава Минобороны и добавил, что Зеленский планировал приехать в республику, но слив информации стал бы достаточным условием для отмены визита.

К слову, по утверждениям местных СМИ, лидера Незалежной ждут в Болгарии 6 июля.