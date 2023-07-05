Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского из-за утечки
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Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев не исключил, что возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в страну могут отменить из-за утечки сведений в СМИ. Об этом он сообщил Болгарскому телеграфному агентству (БТА).
"Со вчерашнего вечера я не в курсе каких-либо дискуссий по этому вопросу. У меня была возможность в СМИ выразить сожаление по поводу утечки такой информации. Такого не должно произойти", — сказал глава Минобороны и добавил, что Зеленский планировал приехать в республику, но слив информации стал бы достаточным условием для отмены визита.
К слову, по утверждениям местных СМИ, лидера Незалежной ждут в Болгарии 6 июля.
А ранее стало известно, что Зеленский отказался ехать на саммит НАТО в Вильнюсе в июле, если Украину не пригласят стать членом блока. Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на мероприятии. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться, хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала некий "сюрприз", касающийся членства Украины в Североатлантическом альянсе.