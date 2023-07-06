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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 10:28
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Песков: Многие страны уже "с головой влезли" в конфликт на Украине

Украинские власти пытаются вовлечь как можно больше стран в текущий конфликт на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Болгарию, где политик намерен просить военную помощь.

"Многие страны уже с головой влезли — и прямо, и косвенно — в этот конфликт. Понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", — указал представитель Кремля.

Лукашенко призвал начать переговоры по Украине прямо сейчас
Лукашенко призвал начать переговоры по Украине прямо сейчас

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский понял, что контрнаступление ВСУ, на которое в Киеве делали ставку, провалилось. При этом сам лидер Незалежной окончательно осознал, что не победит, подчеркнул глава республики.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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