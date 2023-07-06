Песков: Многие страны уже "с головой влезли" в конфликт на Украине
Украинские власти пытаются вовлечь как можно больше стран в текущий конфликт на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Болгарию, где политик намерен просить военную помощь.
"Многие страны уже с головой влезли — и прямо, и косвенно — в этот конфликт. Понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", — указал представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский понял, что контрнаступление ВСУ, на которое в Киеве делали ставку, провалилось. При этом сам лидер Незалежной окончательно осознал, что не победит, подчеркнул глава республики.