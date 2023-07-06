России незачем взрывать Запорожскую атомную электростанцию, подчеркнул белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами. Он добавил, что с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация на АЭС не обсуждалась.

"Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чём вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" — отметил он, отвечая на вопрос одного из западных представителей СМИ.