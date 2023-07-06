Лукашенко удивился вопросу западного журналиста о Запорожской АЭС
Лукашенко: У РФ нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС
России незачем взрывать Запорожскую атомную электростанцию, подчеркнул белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами. Он добавил, что с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация на АЭС не обсуждалась.
"Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чём вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" — отметил он, отвечая на вопрос одного из западных представителей СМИ.
Президент Белоруссии добавил, что таким способом боевые действия на Украине закончить не получится. Он подчеркнул, что взрыв на Запорожской АЭС нанесёт колоссальный ущерб всей Европе.
Напомним, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с лета 2022 года. Какие сценарии подрыва атомной электростанции обсуждают на Западе, Лайф рассказывал здесь.