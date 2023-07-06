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Опубликовано 6 июля 2023, 11:18
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ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения западной техники на Украине

Российские войска нанесли высокоточный удар по пунктам дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения западной бронетехники. Стратегическим резервам противника был нанесён существенный урон. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью нанесён удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства", — отметил он, добавив, что все назначенные объекты поражены.

Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами
Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами

В прошлый раз Минобороны рассказало о применении высокоточных ракет 26 июня: тогда российские военные ударом с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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