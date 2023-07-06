"Врата в отношения": Женщин предостерегли от спонтанных поцелуев на свиданиях

Женщинам нужно быть аккуратнее с поцелуями, так как прекрасный пол после них склонен быстро привязываться к противоположному. Мужчины же, как правило, могут хотеть этого лишь на уровне желаний. Об этом заявила врач-психотерапевт, сексолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская.

"С помощью поцелуев укрепляется не только эмоциональная связь. Появляется желание быть с человеком чаще. Всё, конечно, зависит от морально-этических моментов, но поцелуй является вратами в отношения. Это первый шаг, когда уже появляется готовность приступить ко второму этапу, уже более интимному", — отметила она в беседе с РИАМО.

Психотерапевт предупредила, что мужчина, которому нужен только секс, может через поцелуй спровоцировать девушку. Она рискует вступить в интимную связь и сильно привязаться, а её будут лишь использовать.

"Поцелуй открывает путь к сердцу женщины, но при этом может возникнуть абсолютно неуправляемая ситуация, потому что это может быть совершенно неподходящий партнёр", — подчеркнула эксперт и добавила, что, сделав неправильный выбор, женщина может очень сильно страдать.