Всемирный день поцелуя, День кардиолога, ночь на Ивана Купалу: Какие праздники и приметы 6 июля Что объединяет кардиологов, Артёма Дзюбу, далай-ламу и любителей целоваться? Для каждого из них сегодня в календаре найдётся особенный праздник. Отдельные поздравления адресуем сегодня людям в погонах, которых 6 июля будут поздравлять на службе. 5 июля, 21:01 37904 37904 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Фото © Calvin Chai / Unsplash

Всемирный день поцелуя

Сегодня, 6 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой замечательный праздник, как Всемирный день поцелуя. Вот что о нём известно: отмечается ежегодно 6 июля, дата не переносится;

праздник международный, но официального признания не получил;

имеет британские корни;

в этот день организуют различные конкурсы поцелуев.

Как утверждается, Всемирный день поцелуя придумали в Великобритании, но кто и когда это сделал, уже неизвестно. Похоже, это всем не особо интересно. Идея такого праздника оказалась настолько хорошей, что он быстро получил признание в разных странах.

Сводить Всемирный день поцелуя только к теме любви мужчины и женщины будет не совсем правильно, ведь при помощи прикосновения губами выражаются и другие чувства. Например, многие родители обожают целовать детей, есть дружеские поцелуи в щёку, в некоторых культурах принято целовать руку в знак почтения и так далее.

Всемирный день кардиолога

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Фото © ТАСС / Олег Елков

В четверг, 6 июля, в России также отмечается профессиональный праздник Всемирный день кардиолога. Несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 6 июля, дата не смещается;

праздник международный, но неофициальный;

как утверждается, инициатор — Всемирная федерация сердца;

Всемирная федерация сердца; в этот день поздравляют и награждают кардиологов.

Сердце — один из тех органов, без которых человеку не жить. От здоровья сердца напрямую зависит и состояние его обладателя. Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности во всём мире. Всё это делает профессию врача-кардиолога очень важной. Кардиологи изучают заболевания сердечно-сосудистой системы, проводят диагностику, лечат. Всё это требует внимательности и педантичности, быстрого системного мышления, твёрдых знаний. Если среди ваших близких или знакомых есть кардиологи, обязательно поздравьте их сегодня!

День рождения далай-ламы

6 июля отмечается день рождения далай-ламы. Фото © ТАСС / AP / Ashwini Bhatia

Сегодня, 6 июля, буддистами всего мира отмечается день рождения далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, которого они считают духовным лидером. Несколько интересных фактов об этом празднике: Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года;

это единственный буддийский праздник с фиксированной датой, который отмечают по европейскому, а не лунному календарю;

в этот день буддисты читают молитвы о долголетии далай-ламы, к нему обращаются с наилучшими пожеланиями.

Как верят буддисты, в этот день не просто родился, а перевоплотился далай-лама. Дословно этот титул означает "великий учитель". Далай-лама считается земным воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Согласно преданию, после физической смерти далай-лама переселяется в другое тело, вновь становясь новорождённым. То есть, по сути, все далай-ламы являются одним и тем же существом, сменяющим только тела, но сохраняющим единую память.

В России празднования по случаю дня рождения далай-ламы проходят в Калмыкии, где исповедают буддизм. Там 6 июля проходят торжественные мероприятия, священнослужители поздравляют прихожан с праздником.

День финансовой службы МВД России

6 июля отмечается День финансовой службы МВД России. Фото © "МВД Медиа"

На 6 июля в России выпадает также профессиональный праздник. Это День финансовой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Рассказываем о нём: официальный ведомственный праздник;

отмечается ежегодно 6 июля, дата не переносится;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

учреждён в 2000 году приказом МВД России;

в МВД в этот день чествуют финансистов, которых в ведомстве много тысяч.

День финансовой службы МВД России, отмечаемый 6 июля, отсылает нас к этой дате в 1918 году. Тогда в докладе на V Всероссийском съезде Советов нарком внутренних дел РСФСР Григорий Петровский предложил структуру НКВД. Там и была впервые упомянута финансовая служба в составе ведомства.

Памятная дата закреплена приказом МВД 22 апреля 2000 года. Сначала этот профессиональный праздник назвали Днём финансовой и контрольно-ревизионной служб органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В 2008 году он отдельным приказом был переименован в День финансовой службы МВД России. В министерстве трудятся финансисты, экономисты, бухгалтеры, которые следят за бюджетом МВД, начисляют заработную плату полицейским. Сегодня тот день, когда мы благодарим их за этот труд.

Всемирный день зоонозных заболеваний

6 июля отмечается Всемирный день зоонозных заболеваний. Фото © ООН / ILRI / Б. Виланд

6 июля в России и других странах отмечают Всемирный день зоонозных заболеваний (зоонозов). Это болезни, которые передаются человеку от животных, например бешенство или коронавирусная инфекция, которой нас, как предполагается, "наградили" летучие мыши. Несколько фактов о Всемирном дне зоонозов: международный, признанный ООН;

отмечается ежегодно 6 июля, дата не переносится;

посвящён микробиологу Луи Пастеру, который в 1885 году вывел вакцину от бешенства;

цель дня — повысить осведомлённость людей о зоонозных заболеваниях.

Зоонозы — это инфекционные болезни, которые вызываются патогеном, способным передаваться от позвоночных животных к человеку и наоборот. Примечательно, что большинство наших инфекций именно такие. Даже ВИЧ, хоть затем он и стал сугубо человеческой болезнью. В списке зоонозных также сибирская язва, птичий грипп, бруцеллёз, несколько видов энцефалита, геморрагические лихорадки и много других. Передаваться такие болезни могут разными путями: воздушно-капельным, через слюну, фекалии, при употреблении заражённой пищи, заражённой воды и так далее.

Есть несколько общих рекомендаций по профилактике зоонозных заболеваний. Нужно: держать руки в чистоте, мыть их после контакта с животными;

правильно убирать за питомцами;

избегать укусов животных и даже царапин от них, сразу обрабатывать рану, если такое случилось;

защищаться от укусов комаров, блох, клещей;

мыть все овощи и фрукты, положенное время готовить мясо, рыбу, яйца;

вакцинироваться самим и прививать своих животных.

Именинники 6 июля

6 июля именины отмечает российский футболист Артём Дзюба. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сегодня, 6 июля, именины у обладателей следующих замечательных имён: Православные: Агриппина

Антон

Артемий (Артём)

Герман

Фёдор

Святослав

Кузьма. Католические: Доминика

Люция

Тереза. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 6 июля

Аграфена-купальница

Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины Римской. Она родилась в III веке в Риме в богатой и знатной семье, рано посвятила себя христианству. Будучи примером благодетели, не давала покоя завистникам. Язычники выдали девочку властям, обвинив в попрании устоев общества. Агриппину подвергли жестоким пыткам, но, согласно преданию, её раны каждый раз затягивались. Мученица всё же скончалась и была погребена неподалёку от Сицилии.

В народе же это день Аграфены-купальницы. Считалось, что с этой даты уже можно купаться в водоёмах. Также была традиция ходить в баню. Люди верили, что вода обладает волшебной силой и позволяет человеку смыть с себя болезни.

Ночь на Ивана Купалу

Ещё этот день примечателен тем, что предваряет праздник Ивана Купалы. Отмечать его начинают ещё накануне вечером, то есть уже сегодня, сразу после захода солнца. Гуляния раньше продолжались всю ночь: народ кутил до самого рассвета.

Люди считали, что в ночь на Ивана Купалу вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства. Именно с ними и была связана большая часть обрядов и традиций. Например, праздник Ивана Купалы был немыслим без костра и прыжков через него. А ещё было принято устраивать массовые купания, идти в "магический" лес за травами.

Погодные приметы

На земле не видно муравьёв — жди ухудшения погоды.

Цветы клонятся к земле — будет жара и засуха.

Птицы в пыли купаются — скоро быть дождю.

Авторы Вадим Андреев