Экс-глава департамента архитектуры Минстроя погиб при загадочных обстоятельствах
SHOT: Экс-глава департамента архитектуры Минстроя найден мёртвым в Подмосковье
Андрей Белюченко. Обложка © Telegram / SHOT
В одном из коттеджных посёлков Подмосковья обнаружен мёртвым экс-глава департамента архитектуры Минстроя Андрей Белюченко. Как сообщает SHOT, тело 45-летнего строительного инвестора с ссадиной и кровью на лице было найдено в его загородном доме в СНТ "Зарница" в Нахабине.
По данным телеграм-канала, Белюченко обнаружила его 16-летняя дочь, которая приехала к отцу, так как он два дня не выходил на связь. Причины смерти инвестора пока остаются неясными. Следов борьбы, как и присутствия посторонних, в доме не обнаружено. По факту случившегося полиция проводит проверку, в частности уже назначена судмедэкспертиза.
Белюченко был одним из крупнейших инвесторов в строительной сфере московского региона. В своё время он занимал пост главы департамента архитектуры Минстроя в Подмосковье. У погибшего остались двое детей и супруга.
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