Экс-глава департамента архитектуры Минстроя погиб при загадочных обстоятельствах

В одном из коттеджных посёлков Подмосковья обнаружен мёртвым экс-глава департамента архитектуры Минстроя Андрей Белюченко. Как сообщает SHOT, тело 45-летнего строительного инвестора с ссадиной и кровью на лице было найдено в его загородном доме в СНТ "Зарница" в Нахабине.

По данным телеграм-канала, Белюченко обнаружила его 16-летняя дочь, которая приехала к отцу, так как он два дня не выходил на связь. Причины смерти инвестора пока остаются неясными. Следов борьбы, как и присутствия посторонних, в доме не обнаружено. По факту случившегося полиция проводит проверку, в частности уже назначена судмедэкспертиза.

Белюченко был одним из крупнейших инвесторов в строительной сфере московского региона. В своё время он занимал пост главы департамента архитектуры Минстроя в Подмосковье. У погибшего остались двое детей и супруга.