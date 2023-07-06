В России призвали наказывать за пропаганду жестокого обращения с животными

Комитет Государственной думы разработал законопроект, который предусматривает штраф до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Администратор проекта "Зоопоиск ЮАО" Юлия Борзова поддержала инициативу и подчеркнула, что это нужная мера.

"Безусловно, наказывать по закону за жестокое обращение с животными и пропаганду нужно. Человек, который способен беспричинно и без разбора причинить физическую боль живому существу, которое умеет чувствовать, которое умеет испытывать эмоции, — это большое отклонение от нормы", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Борзова подчеркнула, что такой человек может быть социально опасным для окружающих. Эксперт добавила, что и дети не всегда правильно понимают, что делают, поэтому их хрупкое сознание нужно питать только положительными примерами. Например, если ребёнок гоняет голубей, то его стоит остановить и предложить вместо этого угостить птиц семечками.