Захарова назвала фейком слухи о тайной беседе Лаврова с бывшими чиновниками США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы участвовал в секретных переговорах с бывшими чиновниками США.

До этого телеканал NBC, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в апреле этого года экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В публикации говорилось о том, что на этой встрече якобы обсуждали переговоры по завершению украинского конфликта.