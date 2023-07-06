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6 июля, 13:31

Захарова назвала фейком слухи о тайной беседе Лаврова с бывшими чиновниками США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы участвовал в секретных переговорах с бывшими чиновниками США.

"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", — написала представитель российского дипведомства в телеграм-канале.

До этого телеканал NBC, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в апреле этого года экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В публикации говорилось о том, что на этой встрече якобы обсуждали переговоры по завершению украинского конфликта.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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