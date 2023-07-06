Захарова назвала фейком слухи о тайной беседе Лаврова с бывшими чиновниками США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы участвовал в секретных переговорах с бывшими чиновниками США.
"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", — написала представитель российского дипведомства в телеграм-канале.
До этого телеканал NBC, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в апреле этого года экс-чиновники США провели секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В публикации говорилось о том, что на этой встрече якобы обсуждали переговоры по завершению украинского конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских дронов на Москву спланированным террористическим актом киевского режима при западной поддержке.
Telegram / Мария Захарова