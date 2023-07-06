Родителям рассказали, как воспитать в детях налоговую грамотность

Чтобы воспитать в детях налоговую грамотность, не нужно бояться говорить с ними о налогах. Стоит объяснять им, для чего они нужны и какие от них есть бонусы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель проекта по налоговой культуре и грамотности при группе, курируемой членом Общественного совета ФНС России, Иулиания Гребенькова.

"Не бойтесь разговоров о налогах. Объясняйте, куда они идут и для чего нужны. Больницы, школы, дороги, игровые площадки — это всё, на что государство тратит полученные в результате сбора налогов деньги", — сказала она.

Эксперт рекомендовала приводить примеры, наиболее близкие к ежедневной жизни ребёнка: например, новые качели на площадке или спортивный зал в школе появляются благодаря тому, что государство собирает налоги.

По словам специалиста, детям нужно рассказывать о налогах с точки зрения предполагаемой для ребёнка выгоды. К примеру, официальное трудоустройство с белой зарплатой — это оплачиваемые отпускные и больничные, а также пенсия в будущем.

Стоит говорить и о бонусах у налогоплательщиков, таких как возврат части уплаченных налогов. Суммы весьма значительные: от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. При покупке недвижимости или ипотеке суммы в разы больше.