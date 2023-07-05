Психиатр дал совет родителям, как не переборщить с шутками над детьми

Чувство юмора — это не врождённое качество человека, а навык, который развивается в течение всей жизни. Особенно осторожно шутить надо с детьми и подростками: далеко не всегда они могут оценить остроту в исполнении взрослого члена семьи, как правило отца. Кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш рассказал Лайфу, как не переборщить с шутками и не допустить отдаления чада.

"Нередко жёны (они же матери) оправдывают мужа (отца), отпускающего колкости в адрес ребёнка: "Он не хотел обидеть, просто у него такое своеобразное чувство юмора". Но что значит "своеобразное"? Часто за таким нейтрально-оправдывающим определением скрывается юмор морального садиста. Надо ли садизм и унижение другого человека принимать за норму? Категорически нет!" — говорит врач.

В этом случае привычка терпеть высмеивание и унижение во взрослом возрасте трансформируется в "я начальник — ты дурак", предупреждает Скавыш. Такой неэтичный и безнравственный подход принимается многими как нормальный, не будучи нормой по сути. А корни его именно в детстве.

"Как же определить, где заканчивается шутка и начинается моральное насилие? Здесь всё просто: если колкости обижают, значит, они слишком острые, ранящие детей и подростков", — добавил психиатр.

Врач рекомендует взрослым членам семьи помочь понять отцу-шутнику, что такое поведение с детьми недопустимо. Поговорить с ним тет-а-тет может супруга или родители.

Скавыш также не советует маскировать критику под шутку. Большинство людей и без того не любят критику, особенно публичную, а в случае с детьми надо действовать особенно осторожно, чтобы не нанести психологическую травму.

"Конечно, критикуя, не высмеивайте! От критики будет больше пользы, если она не слишком резкая и жестокая. Самолюбие есть у каждого человека — щадите детскую психику, критикуйте только доброжелательно и добродушно. Покажите, что вы союзник своего ребёнка, а не его противник", — отметил психиатр.

Главный же совет — сделать так, чтобы дети чувствовали безусловное принятие и любовь. По словам врача, основы этой любви и первичное доверие закладываются (или не закладываются) родителями на первом году жизни ребёнка, потом — в дошкольном возрасте и, наконец, в подростковом.