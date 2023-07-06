Россиянам рассказали, где можно получить солнечный удар и как от него спастись

Солнечный удар может настигнуть человека, когда он не покрывает голову, и зачастую это происходит на пляжах, однако даже в городе, например, на остановке, человека тоже поджидает опасность. Поэтому даже вечером не стоит забывать про головной убор. Такой совет дала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

"Пешие прогулки в жару лучше заменить на поездки в транспорте, потому что там есть кондиционеры. Вечером тоже стоит прикрывать голову, потому что летом солнечные лучи даже в позднее время ещё активны", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт призвала в жаркие деньки брать с собой панаму или зонт и не забывать про воду. Термальная, по мнению специалиста, хорошо подойдёт для того, чтобы остудить лицо, шею и области крупных сосудов. При этом одежда должна быть светлой и из натуральных тканей. К симптомам солнечного удара относятся: тошнота, недомогание, слабость и головокружение. Кроме того, о перегреве говорят потемнение в глазах, кратковременные судороги и высокая температура.

Алексеева добавила, что в группе риска люди с хроническими заболеваниями и другими диагнозами, например гипертонией, ишемической болезнью сердца, мигренью и сахарным диабетом. Сюда же относятся люди с болезнями ЖКТ и беременные. Пострадавшего от солнечного удара надо как можно быстрее переместить в прохладное помещение, дать ему воды комнатной температуры и при необходимости вызвать медиков.