Вильфанд предрёк, что новый рекорд среднемировой температуры скоро будет побит

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прокомментировал информацию о том, что минувший понедельник, 3 июля, стал самым жарким днём за всю историю спутниковых наблюдений. Синоптик отметил, что нет никаких сомнений в том, что глобальная температура на Земле повышается.

Причиной этого, по словам метеоролога, является скопление парниковых газов, которые действуют как плёнка в парнике: пропускают коротковолновую солнечную радиацию, а вот отражённая от поверхности Земли солнечная энергия уже не проходит обратно и скапливается в приземном слое воздуха.

"Скорость изменения климата такова, что средняя глобальная температура по земному шару повышается со скоростью 0,17 °С за десять лет", — рассказал Вильфанд в беседе с kp.ru.

По мнению эксперта, нынешний рекорд среднемировой температуры скоро будет побит. Он также заметил, что россиянам этим летом особой прохлады ждать не приходится. Будут периоды супержаркой погоды, так называемые волны тепла, когда температура выше нормы на пять-семь градусов, добавил синоптик, уточнив, что, если такой жаркий период длится больше пяти дней, — это опаснейшее явление. Значительная аномалия наблюдается в эти дни в Южном федеральном округе. Так, в Краснодарском крае до конца рабочей недели прогнозируется до плюс 39 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы. При этом в Москве в ближайшие дни обещают до 30 градусов с отметкой плюс. Это минимум на четыре градуса выше климатической нормы, указал метеоролог.