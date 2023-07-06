В Сочи появится аллея памяти погибших в СВО россиян

В Сочи намерены создать аллею в память о россиянах, которые погибли в ходе специальной военной операции. Жителям города предложили выбрать для этого локацию, рассказали в пресс-службе мэрии.

Идея создать такую аллею прозвучала на заседании градостроительного совета. Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи, но окончательный ещё не утверждён. Свои идеи горожане могут прислать на адрес электронной почты сочинской администрации.

"Среди предложенных локаций — Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе. Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи", — заявил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.