Опасная романтика: Врач раскрыл, какие болезни можно подцепить даже через поцелуи в щёчку

Поцелуи — это не только приятно, но ещё и опасно, ведь партнёр может передать вам свои заболевания, например, грипп и коронавирус. Чем ещё можно заразиться, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Прежде всего он отметил, что многие бактериальные и грибковые инфекции передаются через слюну. Эксперт подчеркнул, что полость рта совмещена с желудочно-кишечным трактом. Любое заболевание, которое приводит к проблемам в ЖКТ, может передаваться через такой вид интимной близости, подчеркнул специалист. Даже поцелуй в щёку провоцирует различные заболевания из-за контакта кожи и слюны.

"Рукой можно стереть слизь, которой он вас наградил, а потом почесать глаз или потрогать нос. Большинство микроорганизмов вполне устойчивы к внешней среде. Но вероятность заражения минимальная по сравнению с поцелуем в губы", — заключил Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".