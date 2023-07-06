Москалькова сообщила о воссоединении матери с сыном, жившим у бабушки на Украине

Россиянка воссоединилась с сыном, который жил у бабушки на Украине и из-за боевых действий не мог вернуться домой. Историю со счастливым финалом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в России Татьяна Москалькова. Она также опубликовала видео долгожданной встречи матери с сыном.

Воссоединение матери и сына, жившего у бабушки на Украине. Видео © T.me / ombudsmanrf

"Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан", — написала российский омбудсмен в телеграм-канале.

Воссоединение семьи, по словам Москальковой, стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД РФ, пограничной службой и компетентными органами власти. Воссоединение семьи состоялось на границе Белгородской области. Омбудсмен подчеркнула, что ради таких моментов хочется жить и работать.