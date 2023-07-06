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Опубликовано 6 июля 2023, 15:24
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СМИ узнали, что российские войска ударили по академии во Львове, где находились танки Challenger

РИА "Новости": Под удар ВС РФ во Львове могли попасть танки Challenger

Источник в Минобороны РФ раскрыл, что целью сегодняшнего высокоточного удара по стратегическим резервам ВСУ во Львове была западная техника, находившаяся на территории Академии сухопутных войск.

"Удар высокоточным оружием был нанесён по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger", — цитирует свой источник РИА "Новости".

Удар также пришёлся по казармам, где было размещено около 800 украинских военных и иностранных наёмников.

Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами
Российские войска высокоточным ударом поразили склад ВСУ с иностранными ракетами

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пунктам дислокации личного состава ВСУ и наёмников, а также по местам хранения западной бронетехники. Этим ударом был нанесён существенный урон стратегическим резервам противника.

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Getty Images / Leon Neal

Александра Вишнякова
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