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6 июля, 15:47

Под Петербургом видеоловушка сняла блуждающую в поисках "жениха" медведицу

Медведица, которая, вероятно, не нашла себе жениха, попала в видеоловушку зоолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас, в начале июля, у этих животных как раз заканчивается брачный период, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Медведица, которая, вероятно, не нашла себе жениха, попала в видеоловушку. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как пояснил зоолог, во время брачных игр самцы активно метят территорию, в частности оставляют следы когтей на деревьях или кусают ветки, стараясь достать до самых верхних. Таким образом косолапые демонстрируют невестам и конкурентам свои внушительные размеры. С помощью этих меток медведи создают "поисковую тропу", по запаху которой самка и принимает решение, достоин ли оставивший следы самец стать отцом её медвежат.

Видеоловушка Глазкова запечатлела молодую медведицу, которая как раз и набрела на "поисковую тропу". По всей видимости, самка так и не нашла достойного кандидата в женихи.

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Ранее Лайф сообщал, что московских панд Жуи и Диндин начали готовить к появлению потомства. Как сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, парочку планируется свести уже в этом году.

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Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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