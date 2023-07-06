Набиуллина: Ключевая ставка может быть повышена, но нужно анализировать ситуацию

Ключевая ставка в России может быть повышена. Такой сценарий не исключили в Центробанке. Однако, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, прежде всего необходимо проанализировать ситуацию, которая будет складываться в российской экономике.

"Проинфляционные риски сейчас превалируют, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, всё будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", — сказала она в кулуарах Финансового конгресса, добавив, что пока делать какие-либо прогнозы на этот счёт преждевременно.