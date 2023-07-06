Россиянам рассказали, что за таинственные огоньки появились в лесах под Петербургом
Биолог Глазков: Свечение у светлячков происходит благодаря химической реакции окисления
В лесах под Петербургом зажглись таинственные огоньки. Это самки светляков обыкновенных (Lampyris noctiluca) привлекают женихов и освещают им дорогу, рассказал биолог Павел Глазков. В народе этих насекомых называют ивановскими светлячками. А всё из-за поверья, что первый раз в году их свечение наблюдается именно в ночь на Ивана Купалу.
Самки светлячков выглядят неказисто. Они бескрылые и похожи на небольшого червячка длиной около двух сантиметров. А вот самцы — это, можно сказать, элегантные насекомые, которые хорошо летают и внешне напоминают жука или таракана, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Это насекомое холодное, им нельзя обжечься, как о лампочку или пламя. Свечение происходит благодаря химической реакции окисления. Под воздействием кислорода флюоресцирует вещество люциферин", — поведал биолог Глазков.
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