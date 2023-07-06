Регион

Уведомления отключены

6 июля, 15:52

Россиянам рассказали, что за таинственные огоньки появились в лесах под Петербургом

Биолог Глазков: Свечение у светлячков происходит благодаря химической реакции окисления

В лесах под Петербургом зажглись таинственные огоньки. Это самки светляков обыкновенных (Lampyris noctiluca) привлекают женихов и освещают им дорогу, рассказал биолог Павел Глазков. В народе этих насекомых называют ивановскими светлячками. А всё из-за поверья, что первый раз в году их свечение наблюдается именно в ночь на Ивана Купалу.

Самки светлячков выглядят неказисто. Они бескрылые и похожи на небольшого червячка длиной около двух сантиметров. А вот самцы — это, можно сказать, элегантные насекомые, которые хорошо летают и внешне напоминают жука или таракана, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Это насекомое холодное, им нельзя обжечься, как о лампочку или пламя. Свечение происходит благодаря химической реакции окисления. Под воздействием кислорода флюоресцирует вещество люциферин", поведал биолог Глазков.

Пять животных, которые едят своих детей, и веские причины, почему они это делают

Пять животных, которые едят своих детей, и веские причины, почему они это делают

Ранее россиянам рассказали, что нужно съесть, чтобы стать невидимкой для комаров. В таких чудо-продуктах содержатся органическое соединение аллицин, который можно назвать природным репеллентом, и капсаицин. Этот алкалоид приводит к тому, что у человека появляется жжение в глазах, текут слёзы. На комаров действует так же.

Обложка ©

Jerry Zhang / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Животные
  • Интересное
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров