Больше половины петербуржцев признались, что им не до отпуска этим летом

Больше половины жителей Северной столицы (51%) не хотят или не могут уйти в отпуск текущим летом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник", ссылаясь на результаты исследования каршеринг-сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства.

Среди таких людей 35% не могут уйти в отпуск из-за работы, а 29% — из-за отсутствия финансов. Ещё 20% петербуржцев отметили, что изначально запланировали отдых на другое время года. Большинство (52%) из тех, кто всё же собирается в отпуск этим летом, хотят погреться на солнышке за границей. Более четверти опрошенных (27%) выбрали российские курорты вместо иностранных.

Вместе с тем более трети участников опроса (32%) заявили, что предпочитают самостоятельно организовывать поездки во время отпуска. Туры "Всё включено" выбирают 27% респондентов, а 26% признались, что во время отпуска лучше потратят деньги на экскурсии, а не на шведский стол.