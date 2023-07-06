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6 июля, 16:51

Ностальгия в глаз попала: Россияне раскрыли, о возрождении каких советских брендов мечтают больше всего

Большинство россиян ждут возрождения советских велосипедов "Кама" и "Орлёнок"

Опрос издания kp.ru показал, какие товары из советского прошлого не дают покоя россиянам. Как оказалось, большинство соотечественников (23%) были бы рады возвращению легендарных велосипедов "Кама" и "Орлёнок".

Ещё 18% респондентов с теплом вспоминают холодильник ЗиЛ. А 15% ностальгируют по обуви ленинградской фабрики "Скороход". По их словам, сейчас на прилавках найти подобных товаров попросту невозможно.

"Обувь "Скороход" шикарная была, особенно детская. Поработать над дизайном немного, и будет отлично", — отметила участница опроса.

Кроме того, бывшие советские граждане (11%) скучают по мотоциклу "Восход", а по 10% — по одежде фабрики "Большевичка" и фотоаппаратам "Зенит". Также по 9% респондентов считают целесообразным возродить часы "Электроника" и духи "Красная Москва". Всего в опросе приняло участие более 12 тысяч россиян.

Мы умели делать всё: 20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе

Мы умели делать всё: 20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе

Ранее Лайф рассказывал про причудливые и пугающие на вид предметы, отгадать значение которых могут только жившие в СССР люди. Современная молодёжь, глядя на эти вещицы, только удивлённо заморгает.

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ТАСС / Валентин Соболев

Наталья Исакова
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