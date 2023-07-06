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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 16:51

Россияне раскрыли, о возрождении каких советских брендов мечтают больше всего

Большинство россиян ждут возрождения советских велосипедов "Кама" и "Орлёнок"

Опрос издания kp.ru показал, какие товары из советского прошлого не дают покоя россиянам. Как оказалось, большинство соотечественников (23%) были бы рады возвращению легендарных велосипедов "Кама" и "Орлёнок".

Ещё 18% респондентов с теплом вспоминают холодильник ЗиЛ. А 15% ностальгируют по обуви ленинградской фабрики "Скороход". По их словам, сейчас на прилавках найти подобных товаров попросту невозможно.

"Обувь "Скороход" шикарная была, особенно детская. Поработать над дизайном немного, и будет отлично", — отметила участница опроса.

Кроме того, бывшие советские граждане (11%) скучают по мотоциклу "Восход", а по 10% — по одежде фабрики "Большевичка" и фотоаппаратам "Зенит". Также по 9% респондентов считают целесообразным возродить часы "Электроника" и духи "Красная Москва". Всего в опросе приняло участие более 12 тысяч россиян.

20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе
20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе

Ранее Лайф рассказывал про причудливые и пугающие на вид предметы, отгадать значение которых могут только жившие в СССР люди. Современная молодёжь, глядя на эти вещицы, только удивлённо заморгает.

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ТАСС / Валентин Соболев

Наталья Демьянова
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