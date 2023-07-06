В Москве запустили второй сезон конкурса разработчиков "Начни игру"

В Москве стартовал второй сезон Всероссийского конкурса разработчиков "Начни игру" президентской платформы "Россия — страна возможностей". На открытии побывали более 60 ведущих экспертов игровой индустрии, амбассадоров проекта, а также блогеров.

Нынешний сезон конкурса подготовил для участников много обновлений. Так, к трём профессиям направления "Партнёрский кейс" добавилась четвёртая — геймификатор. Это специалист, который с помощью игровых механик превращает обучение в увлекательные квесты, а рабочие задачи — в соревнования с наградами.

"Геймификатор — это новая, востребованная профессия, которой мы будем обучать участников в рамках второго сезона конкурса "Начни игру". Сейчас на рынке нет доступных бесплатных сервисов для эффективного изучения профессии геймификатора, поэтому мы уверены, что количество регистраций участников на данное направление не будет уступать другим направлениям", — отметил первый замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Вместе с добавлением новой профессии во втором сезоне предусмотрены и очные мероприятия — геймджемы, где участникам нужно будет разработать демоверсию игры за 72 часа. У начинающих свой путь в игровой индустрии появится возможность не только посоревноваться, поработать в команде и создать классный игровой продукт, но и привлечь потенциальных инвесторов. Зарегистрироваться на второй сезон конкурса можно на официальном сайте проекта.