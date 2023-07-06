"Непомерное бремя": Талибы объяснили запрет работы салонов красоты в Афганистане

Запрет работы салонов красоты в Афганистане объясняется заботой о семейном бюджете граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер.

По его словам, такие заведения накладывают "непомерное бремя" на семью жениха перед свадьбой. К тому же выщипывание бровей и наращивание волос противоречат шариату. Однако он не уточнил, в чём именно.

Ранее лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что режим талибов вернул женщинам статус "свободных людей". По его словам, были приняты меры для того, чтобы спасти представительниц прекрасного пола в том числе от принудительных браков.