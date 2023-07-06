Для школьников, учителей и вожатых стартовал конкурс "Каникулы со Сферумом"

Образовательная платформа "Сферум" при поддержке Минпросвещения России и молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" запускает творческий конкурс "Каникулы со Сферумом".

Организаторы приглашают школьников от шести до 17 лет, а также спортивных инструкторов, руководителей творческих кружков, педагогов дополнительного образования и вожатых поделиться идеями о том, как развить собственный блог, разнообразить общение или организовать событие в летнем лагере с помощью возможностей и функций учебного профиля "Сферум" в VK-мессенджере. В рамках конкурса участники должны представить медиапроект. К примеру, это может быть интервью, лонгрид или подкаст. Жюри выберет победителей и призёров в трёх номинациях: "Самый активный регион", "Детский лагерь. Лучшие коммуникационные решения" и "Лучшая программа медиасмены".

"Сегодня современные дети уже не представляют свою жизнь без различных форматов онлайн-коммуникаций и контента. Цифровые сервисы помогают расширять границы общения и демонстрировать свои креативные идеи широкой аудитории. Мы запускаем конкурс творческих работ, чтобы у детей, вожатых и педагогов-организаторов была возможность создавать и развивать свои медиапроекты", — отметил гендиректор платформы "Сферум" Рубен Акопов.

Конкурс запланировали в два этапа. Первый состоится с 6 по 26 июля, а второй — с 1 по 20 августа. Победители номинаций и авторы лучших работ получат ценные подарки: умные колонки "VK Капсула Нео" с голосовым помощником и смартфоны. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на официальном сайте платформы "Сферум".