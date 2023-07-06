Зеленский после отказа Болгарии дать оружие попытает удачу в Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский после неудачных переговоров в Болгарии прибыл в Чехию, где у него состоятся переговоры с президентом страны Петром Павлом. О визите украинского лидера сообщило Чешское телевидение.

Сам украинский лидер сообщил, что после визита в Болгарию он отправится в Прагу, где проведёт переговоры с первыми лицами страны, а также рядом СМИ.

"Далее — Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, ключевыми темами переговоров будут военная поддержка Киева, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.