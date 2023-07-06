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6 июля, 19:16

Зеленский после отказа Болгарии дать оружие попытает удачу в Чехии

Зеленский прибыл в Прагу для переговоров с руководством страны

Президент Украины Владимир Зеленский после неудачных переговоров в Болгарии прибыл в Чехию, где у него состоятся переговоры с президентом страны Петром Павлом. О визите украинского лидера сообщило Чешское телевидение.

Сам украинский лидер сообщил, что после визита в Болгарию он отправится в Прагу, где проведёт переговоры с первыми лицами страны, а также рядом СМИ.

"Далее — Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, ключевыми темами переговоров будут военная поддержка Киева, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

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Ранее Лайф сообщал, что сегодня во время визита в Софию Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие. По его словам, болгарский лидер Румен Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан его отказ помочь украинцам.

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ТАСС / AP / Pool / Karl Court

Наталья Исакова
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