Зеленский после отказа Болгарии дать оружие попытает удачу в Чехии
Зеленский прибыл в Прагу для переговоров с руководством страны
Президент Украины Владимир Зеленский после неудачных переговоров в Болгарии прибыл в Чехию, где у него состоятся переговоры с президентом страны Петром Павлом. О визите украинского лидера сообщило Чешское телевидение.
Сам украинский лидер сообщил, что после визита в Болгарию он отправится в Прагу, где проведёт переговоры с первыми лицами страны, а также рядом СМИ.
"Далее — Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ", — написал Зеленский в телеграм-канале.
По словам украинского лидера, ключевыми темами переговоров будут военная поддержка Киева, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня во время визита в Софию Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие. По его словам, болгарский лидер Румен Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан его отказ помочь украинцам.
ТАСС / AP / Pool / Karl Court