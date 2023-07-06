"Фашистская Украина!": В Болгарии священник с распятием в руках "предал анафеме" кортеж Зеленского
Болгарский священник попытался "предать анафеме" кортеж Зеленского
В Болгарии православный священник попытался "предать анафеме" украинского лидера Владимира Зеленского, который приехал в Софию выпрашивать боеприпасы и иную военную помощь. Видео инцидента появилось в Сети.
Болгарский священник попытался "предать анафеме" кортеж Зеленского. Видео © twitter / Meridionali Aura
На опубликованных кадрах видно, как православный священник с распятием в руках выбегает на дорогу, по которой следует кортеж Зеленского с мигалками и сопровождением. Он едва ли не бросается под колёса автомобилей, выкрикивая слова "анафема" и "Зеленский" и перекрещивая распятием машины.
Священнослужителя остановили полицейские и увели с дороги, после чего он прокомментировал свои действия. Так, он упрекнул Зеленского в гонении монахов Киево-Печерской Лавры, а также обвинил власти страны в сатанизме и фашизме.
Анафема — высшее церковное наказание в православной церкви, которая означает разрыв всех отношений между церковью и человеком. Ей предают тех, кто больше не ведёт православный образ жизни и отказался от церкви. Обычный священник не может предать никого анафеме, но произошедшее можно расценить как негодование среди православных верующих.
Напомним, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с болгарским президентом Руменом Радевым касательно оказания военной помощи ВСУ, однако результатов они для Киева не принесли. Так, позднее президент Незалежной пожаловался, что Болгария отказалась предоставить оружие.
Twitter / Meridionali Aura