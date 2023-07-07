Выхода нет: Удалиться из Threads можно только вместе с аккаунтом в Instagram

Удалить профиль в Threads возможно, только если удалить аккаунт в соцсети Instagram*, принадлежащей корпорации Meta**. Об этом пользователям сообщили представители компании новоиспечённой платформы.

"Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт в Instagram", — предупредили на сайте компании.

Также на сайте сообщили, что в скором времени Threads начнёт интегрироваться и с другими сервисами, пользователи которых также смогут просматривать контент, делиться им и взаимодействовать с приложением.

Кроме того, пользователей предупредили, что Meta собирает данные профиля Threads, отслеживает все действия в приложении, собирает информацию о подписчиках, а также прочих пользователях и сообществах, с которыми взаимодействуют пользователи, включая другие продукты Meta.

Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.

*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.