Депутат назвала нюансы в идее повысить штрафы за недопуск газовщиков

Госдума собирается рассмотреть законопроект об увеличении в пять раз штрафов за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей, однако у этой инициативы есть подводные камни, рассказала в беседе с радио "Комсомольская правда" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она подчеркнула, что такая мера хоть и мотивирует людей вовремя проводить обслуживание, однако газовщики могут приходить, когда человек находится в отпуске, на работе или за рубежом, из-за чего он может быть незаслуженно оштрафован. Ещё одна проблема — отсутствие у некоторых граждан средств на замену газовых плит.

"Было бы эффективнее предусмотреть средства в бюджете для того, чтобы помочь гражданам в замене этого газового оборудования. Пока что такая мера действует только в Москве, где людям с низкими доходами выделяется соответствующая компенсация", — заявила Разворотнева.