Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Как напомнил заммэра столицы Пётр Бирюков, ночью и и днём в пятницу в городе ожидается сильный дождь: может выпасть более 25 мм осадков.

"В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК", — цитирует его телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Указано, что сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона поручено усилить патрулирование зон отдыха и парков, а также предупредить людей о возможности грозы и ливня. Граждан также уведомят об ухудшении погоды через СМИ и городские информационные табло.