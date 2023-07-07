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6 июля, 23:17

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся ливней

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Как напомнил заммэра столицы Пётр Бирюков, ночью и и днём в пятницу в городе ожидается сильный дождь: может выпасть более 25 мм осадков.

"В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК", — цитирует его телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Указано, что сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона поручено усилить патрулирование зон отдыха и парков, а также предупредить людей о возможности грозы и ливня. Граждан также уведомят об ухудшении погоды через СМИ и городские информационные табло.

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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что после жары и солнечной погоды москвичей ждут сильные дожди. Сегодня ночью, 7 июля, он допустил даже град. Температура составит +16... +21 °С, а днём — +27... +32 °С. В субботу в столице ожидается холодный фронт, будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Обложка ©

Агенство "Москва" / Игорь Иванко

Оксана Попова
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